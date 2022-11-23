Процент изношенности коммунальных сетей в Пскове превышает 50%

15:33, 23 ноября 2022, ПАИ

Процент изношенности коммунальных сетей Пскова составляет более 50 %. Об этом сообщила в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» первый заместитель главы города Пскова Ирина Иванова.

«Мы должны понимать, что износ коммунальных сетей у нас достаточно высок. Там более 50, а то и 60 % составляет у нас износ сетей», – рассказала гость студии. В настоящее время, по ее словам, администрация уже начала работу, чтобы исправить эту ситуацию, привлекаются средства из федерального бюджета.

Также обсуждается вопрос обновления ливневой канализации. Новые «ливневки» уже сданы в эксплуатацию на улице Леона Поземского. «Почти готова ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса, там осталось проложить систему по одной из сторон улицы», - добавила Ирина Иванова.