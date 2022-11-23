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Спорт

Более 650 лучников соревнуются в Великих Луках за места в сборной страны

В Великих Луках проходят Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Чемпионат собрал рекордное количество участников — свыше 650 спортсменов со всей России, Псковскую область представляют 23 стрелка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: портал iluki.ru

На кону — попадание в молодежную сборную страны. На соревнованиях также присутствуют порядка ста тренеров.

Соревнования проходят по двум видам стрельбы — классический лук и блочный лук в разных возрастных категориях. Лучники выступают на дистанции 18 метров.

Мероприятие проходит в специализированном зале спорткомплекса «Стрелец» — крупнейшем в России. Здесь одновременно могут выступать 66 участников. Чемпионат «Надежды России» великолукский лукодром принимает уже пять лет.

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