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Экономика

Доходы бюджета Пскова увеличились более чем на 290 млн рублей

Отчет об исполнении бюджета Пскова за девять месяцев этого года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы. Заседание прошло 23 ноября под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города

Как доложила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, в целом за данный период плановые назначения доходов бюджета увеличились на 291,8 миллиона рублей. При этом сами доходы были исполнены на 55,5 % от запланированных годовых назначений. 

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что достаточно крупная субсидия из регионального бюджета поступила уже в ноябре и ожидается поступление еще ряда аналогичных субсидий. Он спрогнозировал, что по итогам 2022 года исполнение бюджета составит около 100 %. 

Предложения об изменениях в бюджете текущего года также озвучила депутатам Тамара Винт. Она сообщила, что в представленном проекте доходы бюджета увеличиваются на 294,5 миллиона рублей, расходы - на ту же сумму. В частности, 138,2 миллиона рублей дополнительно выделено на реконструкцию Советского (Троицкого) моста. 

Отдельно начальник финуправления остановилась на просьбе увеличить на 2,5 миллиона рублей субсидию для МП «Банно-прачечный комбинат» в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности предприятия. 

Всего в повестке дня заседания комитета значилось восемь вопросов. После обсуждения депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Думы включить их в повестку дня очередной сессии. 

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