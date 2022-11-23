Граффити снетка может появиться на улице Калинина в Пскове

17:37, 23 ноября 2022, ПАИ

Новый арт-объект, посвященный псковскому снетку, может появиться в Пскове. Об этом сообщила в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова.

Планируется нарисовать граффити снетка на одном из заборов на улице Калинина.

«На улице Калинина есть забор. Просто обычный кирпичный забор, который, по сути, и не портит внешний вид. Одна из идей – нанести данный паттерн на данную стену», – рассказала гость студии.