Круглый стол на тему гуманитарного пространства состоялся в ПсковГУ

18:27, 23 ноября 2022, ПАИ

В ПсковГУ в онлайн-формате состоялся круглый стол «Формирование единого гуманитарного пространства Союзного государства: проблемы и перспективы».

В числе участников были доктор исторических наук, заведующий кафедрой источниковедения БГУ Сергей Ходин, кандидат филологических наук, доцент, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города Пскова Кристина Кобызь, консультант отдела общественных проектов Управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Тимофей Власов, учителя истории средней школы № 39 имени И. Д. Лебедева города Гродно Анна Литовченко, Ксения Адасик и Диана Мелех.

Открывая работу круглого стола, доцент, заведующий научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Татьяна Хришкевич отметила, что цель встречи — обсуждение актуальных вопросов сотрудничества России и Белоруссии в сфере науки, образования, единого информационного пространства, культурного и исторического наследия двух государств.

В рамках онлайн-стола участники затронули вопросы, касающиеся гуманитарной дипломатии, процесса межкультурной интеграции Союзного государства, укрепления культурного, языкового пространства, а также направлений развития интеграционного взаимодействия.

Отметим, мероприятия школы проходят в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, и развития международной научной кооперации между вузами Псковской области и регионов Республики Беларусь.

Напомним, Российско-белорусская молодёжная историко-филологическая научная школа «Славянское порубежье» — научно-образовательный проект, основной целью которого является формирование и развитие у его участников — студентов, аспирантов и молодых учёных — из Российской Федерации и Республики Беларусь научно-исследовательской компетентности путём их вовлечения в активности (мероприятия) историко-филологической школы, а также установление научной коммуникации между молодыми исследователями из этих двух союзных государств в области исторических и филологических наук.

Интеллектуальные партнёры проекта — Институт Европы РАН, Институт США и Канады РАН, Ассоциация преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Ассоциация прибалтийских исследований, отделение Российского исторического общества в Пскове.