Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ

18:49, 23 ноября 2022, ПАИ

Молодёжный дискуссионный клуб «Россия и Беларусь: основные тренды современных отношений в культурной и научно-образовательной сферах» в онлайн-формате прошёл 17 ноября на базе Псковского государственного университета.

В мероприятии приняли участие студенты, аспиранты, молодые учёные вузов и исследовательских институтов России и Белоруссии. В ходе дискуссионного клуба участники выяснили, в чём миссия культурного сотрудничества двух государств, зачем молодому человеку диплом двух стран, в чём перспективы научной консолидации в гуманитарной сфере, а также обсудили договорные отношения о сотрудничестве между Россией и Беларусью.

Отметим, что цель дискуссионного клуба — выявление мнений по поводу общности и различий культурного и научно-образовательного развития двух союзных государств, выработка решений для установления прочной коммуникации в сферах науки, культуры, искусства между молодёжными сообществами России и Беларуси.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Российско-белорусская молодёжная историко-филологическая школа «Славянское порубежье».