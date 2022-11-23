Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ
Молодёжный дискуссионный клуб «Россия и Беларусь: основные тренды современных отношений в культурной и научно-образовательной сферах» в онлайн-формате прошёл 17 ноября на базе Псковского государственного университета.
В мероприятии приняли участие студенты, аспиранты, молодые учёные вузов и исследовательских институтов России и Белоруссии. В ходе дискуссионного клуба участники выяснили, в чём миссия культурного сотрудничества двух государств, зачем молодому человеку диплом двух стран, в чём перспективы научной консолидации в гуманитарной сфере, а также обсудили договорные отношения о сотрудничестве между Россией и Беларусью.
Отметим, что цель дискуссионного клуба — выявление мнений по поводу общности и различий культурного и научно-образовательного развития двух союзных государств, выработка решений для установления прочной коммуникации в сферах науки, культуры, искусства между молодёжными сообществами России и Беларуси.
Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Российско-белорусская молодёжная историко-филологическая школа «Славянское порубежье».
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Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ