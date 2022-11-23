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Политика

Фельдшер-акушер из Усвятского района выдвинута на «Народное признание» в номинации «Призвание»

Фельдшер-акушер Майя Павлова из Усвятского района выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание».

Майя Павлова работала фельдшером-акушером всю жизнь с 1954 года. За свой трудовой путь она награждена званием «Почётный гражданин Усвятского района».

Помимо основной работы, Майя Павлова занималась просвещением молодёжи и  общественной деятельностью. Она была секретарём комсомольской организации, пионервожатой в усвятской школе, секретарём парторганизации больницы. Кроме этого, медик на протяжении многих лет принимала активное участие в культурной жизни района, участвовала в художественной самодеятельности районной больницы. На протяжении семи лет она возглавляла клуб «Ветеран» и организовала при нём хор.

Заявку на соискание премии «Народное признание – 2022» можно подать до 23 декабря. Для этого нужно перейти на страницу проекта и заполнить электронную форму.

По итогам текущего года награда будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка»,«Бизнесмен года», «Сервис»,  «Призвание», «Талант», «Защита»,  «Поступок»,  «Инициатива», «Экомышление», «Рекорд»,  «Событие». Более подробно с условиями выдвижения можно ознакомиться здесь.

После окончания приёма заявок стартует народное голосование на сайте ПАИ, которое будет проходить в два тура: в первом примут участие все номинанты, во втором — тройки финалистов. Также тех, кто получит наибольшее количество голосов на первом этапе, оценит жюри премии. Победителей назовут в феврале следующего года: их определят путём сложения голосов жюри и тех, что будут поданы во втором туре на сайте ПАИ.

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