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Общество

Презентация Псковского совета молодых литераторов пройдёт в Пскове

30 ноября в 18:30 состоится официальная презентация Псковского совета молодых литераторов (СМЛ) Союза писателей России.

Все любители стихов и прозы приглашаются в актовый зал Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2). На презентации гостям расскажут о возможностях совета, представят творческие площадки города и, конечно, перед зрителями выступят опытные и начинающие поэты и прозаики.

Не пропустите самое ожидаемое литературное событие Псковской области.

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