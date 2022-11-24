Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исправительные работы грозят псковичке за неуплату алиментов

Наказание в виде исправительных работ будет отбывать ранее судимая за неуплату алиментов жительница Псковского района, вновь совершившая преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении 38-летней псковички, которая не выплатила средства на содержание несовершеннолетней дочери 2007 года рождения, в отношении которой лишена родительских прав, на сумму 32 000 рублей. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средства на содержание ребёнка (алиментов), что послужило основанием для привлечения её к уголовной ответственности ввиду непринятия мер к погашению задолженности.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием из её заработной платы 5 % в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 ноября 2022

Купола на новом храме установили в Дновском районе
23 ноября 2022

Учитель истории из Струг Красных нуждается в ремонте квартиры
23 ноября 2022

Интерактивный спектакль для детей о Петре I представят в Пскове
23 ноября 2022

Проект студентки ПсковГУ получил грантовую поддержку Росмолодёжи
23 ноября 2022

Советский «Москвич» появится в новой сборке
23 ноября 2022

Корреспондент газеты «Дновец» стала победителем всероссийского конкурса

23 ноября 2022

«Лето живой музыки в Красногородске» поборется за «Народное признание – 2022»
23 ноября 2022

Лыжную трассу проложили снегоходом в Себеже

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...