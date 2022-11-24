Исправительные работы грозят псковичке за неуплату алиментов

21:50, 23 ноября 2022, ПАИ

Наказание в виде исправительных работ будет отбывать ранее судимая за неуплату алиментов жительница Псковского района, вновь совершившая преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении 38-летней псковички, которая не выплатила средства на содержание несовершеннолетней дочери 2007 года рождения, в отношении которой лишена родительских прав, на сумму 32 000 рублей. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средства на содержание ребёнка (алиментов), что послужило основанием для привлечения её к уголовной ответственности ввиду непринятия мер к погашению задолженности.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием из её заработной платы 5 % в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.