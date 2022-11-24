27 опор линий электропередачи установлены в Пскове

00:58, 24 ноября 2022, ПАИ

Работы по освещению улицы Железнодорожной в Пскове завершаются. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Подрядчик установил 27 опор, смонтировал 44 светильника и проводит пусконаладку оборудования. Часть фонарей уже освещают дорогу. Остаётся небольшой участок, на котором завершается техприсоединение к энергосетям.

Новая линия протянута практически вдоль всей улицы на участках от Советской Армии до переулка Лёни Голикова, от железнодорожного переезда до улицы Бродского, от улицы Полевой до Паровозного проезда.

«Подходят к концу аналогичные работы и на улице Алмазной. Здесь тоже часть фонарей — от улицы Чудской до Алмазной, 5а — уже введена в строй. До конца ноября светло станет до пересечения с Шоссейной», — уточняет Борис Елкин.