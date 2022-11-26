В каком случае необходимо оперировать грыжу, объяснили псковичам

15:03, 25 ноября 2022, ПАИ

В каком случае необходимо оперировать грыжу, рассказал заведующий Псковским отделением Центра спортивной медицины Евгений Васильев в рамках программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Медик подчеркнул, что оперативные вмешательства при грыже назначаются тогда, когда есть риск повреждения структур либо спинного мозга, либо нервных корешков, то есть когда грыжа анатомически достигла тех размеров, что оставлять ее опасно.

«Всем когда-то зуб лечили, и у нас был этот страх, что, не дай бог, нерва коснется. А теперь давайте представим, что это нерв, который в сотни раз больше по размерам и его коснется грыжевое вмешательство. Приезжает скорая и застает этого пациента в позе, в которой ему ее вызвали. Он как статуя стоит, даже не шелохнется. Нейрохирург, предполагая, что может возникнуть этот нюанс в работе, предлагает операцию, не дожидаясь такого», — сказал специалист.

Евгений Васильев добавил, что зачастую доктору решиться на операцию даже сложнее, чем самому пациенту. «Но пациенту это сложно понять: ему кажется, что для нас сделать операцию – это как колесо машине прикрутить. Это совсем не так, и мы понимаем, что операция на позвоночном столбе – это, в первую очередь, чревато осложнениями. Конечно, нам хочется сделать все быстро, качественно и с первого раза», – пояснил он.

Врач заметил, что грыжа – это осложнение, которого не стоит бояться. «Нужно сделать выводы, почему оно возникло, и попытаться создать те условия, при которых она дальше уже не полезет. Если она возникла, не значит, что она дальше полезет. Если ты меняешь свой образ жизни, если понимаешь, почему это произошло, все будет хорошо», – подытожил он.