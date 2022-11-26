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Общество

Псковский врач развенчал миф о пользе ортопедической подушки

Об опасности неправильного применения ортопедических изделий предупредил псковичей заведующий Псковским отделением Центра спортивной медицины Евгений Васильев в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Еще одно очень важное правило и всеобщее заблуждение. Первое, что бы я хотел сказать: народ сразу бежит за ортопедической подушкой. В стереотипе сознания человека присутствует понятие: ортопедическая – значит, лучшая. Нет. Ортопедический магазин – это аптека. Только для опорно-двигательного аппарата», — отметил Евгений Васильев. 

Он обратил внимание на то, что аптека нужна тому, кто болеет, а здоровым людям ортопедический магазин не нужен. «Ортопедическая подушка – это для того, у кого проблемы с шейным отделом позвоночника. Но! Еще одно главное «но»: если у человека серьезные проблемы с шейным отделом позвоночника и он покупает ортопедическую подушку, проблем будет еще больше», — заявил медик. 

Евгений Васильев подчеркнул, что шею сначала нужно вылечить и только после этого покупать ортопедическую подушку. «Удобная подушка – это неправильное название. Ортопедическая – это та структура, которая должна выводить в правильное положение. Она сначала приобретает определенного рода форму, которую принимает поражение. Человек лечит шею, и чтобы она дальше в патологический процесс не вернулась, он ложится на ортопедическую подушку, и у него становится все замечательно», — разъяснил медик.

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