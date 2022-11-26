Экономист: Часть россиян получит в декабре пенсию дважды

09:37, 25 ноября 2022, ПАИ

В декабре некоторые категории граждан смогут получить пенсию еще и за январь. Кого это коснется, рассказала доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова.

По ее словам, в новогодние праздники банки и почтовые отделения не работают, поэтому пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Тем, кому деньги приходят после 8-го, перечислят их в положенный срок.

«После 8 числа пенсии будут перечисляться по графику, утвержденному каждому пенсионеру, независимо от того, каким образом он ее получает: на карточку или по почте», - цитирует Семенову агентство «Прайм».

При этом специалист добавила, что новогодних доплат к пенсии не предусмотрено. Однако есть работодатели, которые предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам помощь в виде небольших выплат, подарков или продуктовых наборов.