Фильм «Псковский креативный путь» представят на форуме в Красноярске

10:43, 25 ноября 2022, ПАИ

Руководитель фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская представит фильм «Псковский креативный путь» на форуме «Российская креативная неделя - Сибирь» в Красноярске 25 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде.

Это документальный фильм-исследование, который снимали параллельно с изучением креативного потенциала семи опорных населенных пунктов Псковской области. В центре внимания съемочной команды — история, культура, природа, образ жизни людей и выявление инвестиционной привлекательности территорий. На всех территориях, где побывала съемочная группа, проживает не более десяти тысяч жителей. Фильм-исследование является частью большой программы по перезапуску региона с целью формирования новых точек предпринимательского и культурного роста, создания новых центров притяжения для туристов.

Авторы проекта: АНО «Креативная экономика», Федерация креативных индустрий. Проект реализован в рамках регионального проекта комплексного развития территорий Псковской области. Проект поддерживает правительство региона в лице Фонда инвестиционного развития.

Кроме того, Наталья Плявинская примет участие во встрече с начальником Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергеем Новиковым. Здесь представители федеральных и региональных институтов развития страны сформулируют позицию относительно новых социальных вызовов, которые предстоит преодолеть, и обсудят меры поддержки сектора, требующие дополнительной проработки в современной действительности.