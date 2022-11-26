Рыбную продукцию проверили специалисты в Псковской области

13:13, 25 ноября 2022, ПАИ

Около 10% исследованной псковской рыбной продукции не соответствовало нормативным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты исследовали 393 пробы рыбной продукции за 2022 год, в том числе по санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим, радиологическим и микробиологическим показателям. По показателям микробиологической безопасности 9,5 % исследованных проб не соответствовали нормативным требованиям. В итоге с реализации сняли две партии рыбной продукции весом два килограмма.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует воздержаться от приобретения рыбной продукции у частных лиц в местах несанкционированной торговли. «Торговля в таких местах осуществляется лицами, не прошедшими медицинских осмотров и гигиенического обучения, зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т. д.; продукция не имеет необходимых документов о её происхождении, качестве и безопасности; производство, доставку, реализацию данного товара, а также здоровье людей, которые осуществляют такую торговлю, никто не контролирует. Следовательно, и ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. А продукция, реализуемая в подобных местах, потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (в том числе пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом); крайне рискованно приобретать у случайных людей вяленую рыбу», - предупредили псковичей.