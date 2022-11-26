Празднование 100-летия Ольги Сергеевой в Усвятах может стать событием года

11:34, 25 ноября 2022, ПАИ

Цикл мероприятий, прошедших в этом году в честь 100-летия народной исполнительницы Ольги Сергеевой, выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Торжества, состоявшиеся в Усвятском районе, претендуют на награду в номинации «Событие».

Первым в череде мероприятий был областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», который прошел 30 июля в деревне Церковище Усвятского района.

В тот же день в сквере посёлка Усвяты для гостей праздника были подготовлены деревянные игры, для детей работали батуты и аттракционы. На спортивной площадке команды сразились в районном турнире по волейболу. На улице Карла Маркса проходила выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества ремесленников и мастеров народного творчества «Город мастеров».

Вечером для усвятичей и гостей праздника выступили заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова, народный артист РФ Владимир Девятов и фолк-группа «ЯR-марка», заслуженный любительский коллектив Белоруссии, народный ансамбль песни и танца «Яблонька» Городокского дома культуры, шоу-дуэт баянистов «Воробьи» из города Витебска. До поздней ночи звучала музыка, люди танцевали и веселились, а ближе к полуночи в небе засверкали яркие огни праздничного салюта.

24 сентября в рамках 100-летия знаменитой исполнительницы на территории школы в деревне Церковище был заложен яблоневый сад. Также в рамках проекта «Свет из Усвят» прошло открытие верстового столба.

Кроме того, к 100-летию Ольги Сергеевой в Усвятах прошел областной фестиваль-конкурс исполнителей аутентичной песни. Его гостем стал ансамбль «Комонь» из Москвы, вдохновляющийся мотивами и песнями, которые были записаны этнографами в деревнях и сёлах разных регионов России.

Премия «Народное признание» будет вручена в 13-й раз. По итогам 2022 года победителей назовут в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Событие», «Инициатива», «Экомышление». Подробнее о том, кто и в какой номинации может претендовать на «Народное признание», читайте тут.

Выдвигать претендентов на премию может любой, а вот соискателем может стать только тот, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на странице премии. Подать заявку можно до 23 декабря, а уже с 26 декабря стартует первый тур народного голосования на сайте ПАИ, по итогам которого будут определены финалисты проекта.