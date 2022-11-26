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Общество

Название нового парка в Пскове согласовала гордума

Название для нового парка в Пскове согласовали депутаты городской Думы на сессии 25 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парк на Завеличье получит название в честь 300-летия прокуратуры.

Начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев сообщил, что в адрес городской комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснованию при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок ни одного заявления по другому названию парка не поступало. Он также добавил, что депутаты гордумы провели соцопрос, по итогам которого большинство поддержало вариант «Парк 300-летия прокуратуры».

Новый парк разбит на пустыре рядом с Великой на улице Никольской в Пскове. Его удалось благоустроить благодаря совместной работе прокуратуры региона и правительства области. К юбилею структуры было найдено место, которое можно преобразить, и не за счет городских средств. Благоустройство ещё в процессе, но местные жители уже оценили новое пространство для прогулок и отдыха.

На схеме генплана его территории предусмотрены фудкорт, скейт-парк, площадки для игры в шахматы и настольный теннис, теннисный корт, воркаут-площадка, зона отдыха, велодорожка, паркинг.

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