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Общество

Руководство региона поздравило с юбилеем Юрия Шматова

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

С 85-летним юбилеем поздравили председателя первых созывов областного Собрания Юрия Шматова губернатор Михаил Ведерников и спикер регионального парламента Александр Котов, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

«Спасибо вам огромное за всё, что вы сделали для Псковской области», — отметил вклад заслуженного гостя Михаил Ведерников.

Александр Котов напомнил, что Юрий Шматов многие годы на разных должностях работал в руководстве Псковской области, а больше всего – в должности председателя Собрания.

Юрий Шматов поблагодарил за высокую оценку трудового пути. «Вся моя жизнь была посвящена Псковской области. Никуда не выезжал. И всё, что делал я, – с любовью для людей, чтобы им жилось лучше. Как это получалось, не мне судить. Но вот меня оценили», — добавил почётный гражданин Псковской области. «Люди оценили!» - подтвердил Михаил Ведерников.

Вся трудовая биография и политическая деятельность Юрия Шматова была связана с Псковской областью. Начинал токарем на струго-красненской машинно-тракторной станции, будучи директором завода силикатного кирпича, вывел предприятие на передовые позиции, активно занимался общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, заместителем главы администрации Псковской области. На протяжении десяти лет, с 1994 по 2004 годы, возглавлял Собрание депутатов. В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года, до этого и после не присваивалось никому.

Звание  «Почётный гражданин Псковской области», являющееся высшей областной наградой, Юрий Шматов получил первым в истории региона. 

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