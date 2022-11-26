Сотрудники ФСИН из девяти регионов РФ повысили квалификацию в Пскове
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся выпуск 20 слушателей курсов повышения квалификации из девяти регионов РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Представители Республики Карелии, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Смоленской областей проходили обучение в Псковском филиале академии в течение недели.
Удостоверения выпускникам курсов повышения квалификации вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев. Лучшие из сотрудников за высокие показатели в учебе и активное участие в образовательном процессе поощрены благодарственными письмами.
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