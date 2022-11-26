Сотрудники ФСИН из девяти регионов РФ повысили квалификацию в Пскове

13:30, 25 ноября 2022, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся выпуск 20 слушателей курсов повышения квалификации из девяти регионов РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Представители Республики Карелии, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Смоленской областей проходили обучение в Псковском филиале академии в течение недели.

Удостоверения выпускникам курсов повышения квалификации вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев. Лучшие из сотрудников за высокие показатели в учебе и активное участие в образовательном процессе поощрены благодарственными письмами.