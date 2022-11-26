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Общество

Зампредседателя СК России провёл в Пскове совещание по уголовным делам прошлых лет

Фото СУ СК РФ по Псковской области

Оперативное совещание по вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, по которым не найдены подозреваемые, провёл в Пскове заместитель председателя СК России Александр Клаус, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. 

Во встрече приняли участие руководство и сотрудники СУ СК России по Псковской области, отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Владимир Попов доложил об общем состоянии работы на данном направлении. Так, в текущем году следственным управлением активизирована работа по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности категории прошлых лет.

В суд направлено пять таких дел, из них три – об убийствах (ст. 105 УК РФ), одно – о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и еще одно преступление сексуального характера (ст. 132 УК РФ), что превышает показатели прошлого года.

Также в ходе оперативного совещания было заслушано девять уголовных дел, ранее поставленных на контроль Александром Клаусом и по которым давались указания о выполнении конкретных следственных и иных процессуальных действий.

Также заслушали ряд дел, которые по результатам изучения следователями-криминалистами определены как имеющие перспективу раскрытия. В частности, заслушаны дела об убийствах, совершенных с применением огнестрельного оружия, группой лиц, сопряженных с изнасилованием, а также похищением граждан.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

По результатам совещания заместителем председателя СК России отмечена положительная динамика показателей по направлению в суд дел о преступлениях прошлых лет, вместе с тем указано на просчеты, допущенные в ходе расследования некоторых уголовных дел. В целях исправления выявленных недостатков обозначено дальнейшее направление хода расследования, даны указания о выполнении конкретных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Александр Клаус подчеркнул, что наличие большого числа приостановленных производством уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, совершенных на территории Псковской области в прошлые годы, требует усиления работы по их системному и наступательному раскрытию.

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