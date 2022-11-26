Студентов и преподавателей ПсковГУ приглашают привиться от гриппа

13:44, 25 ноября 2022, ПАИ

Студентов и преподавателей ПсковГУ приглашают привиться от гриппа и COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Вакцинация проходит в медико-реабилитационном центре ПсковГУ. «Желающие могут с 9:00 до 16:00 обезопасить себя и поставить прививку. Приходить необходимо без признаков ОРВИ», — говорится в сообщении.

По вопросам вакцинации и здоровья студенты и преподаватели могут обращаться в медико-реабилитационный центр ПсковГУ на улице Розы Люксембург, 6.

Телефон: 8 (8112) 201-699 (доб. 392), +7(911)359-30-69. Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 16:00; пятница – с 9:00 до 15:00. Суббота, воскресенье – выходные.