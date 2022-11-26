На плитку в новом подземном переходе жалуются великолучане

14:05, 25 ноября 2022, ПАИ

На плитку в новом подземном переходе пожаловался житель Великих Лук. Обращение мужчина прислал в адрес редакции Псковского агентства информации.

«Это городская среда XXI века?! Решите проблему: замените скользкую плитку на нескользкую и срочно! А то многие великолучане рискуют встретить Новый год в травматологическом отделении», — написал мужчина.

В администрации Великих Лук пояснили, что керамогранитая плитка на переходах уложена согласно межгосударственному стандарту. «Она изготовлена методом пластического формования и полусухого прессования и предназначена для отделки наружных стен и полов согласно ГОСТ 139996-2019. Сертификат соответствия № RU.ACK. 124.138.01535», — заявили в администрации.

Также в администрации обратили внимание, что для защиты от осадков над входами в переходы устроены защитные навесы из поликарбоната.

Как пишет портал Luki.news, в скором времени пешеходные переходы оборудуют и для маломобильных граждан: планируется установить пандусы для детских колясок и подъемные платформы с поручнями, которые можно будет использовать как перила.