Прилавки для дачных ярмарок обновят в Пскове

15:29, 25 ноября 2022, ПАИ

В Пскове обновят оборудование ярмарочных площадок для продажи сельскохозяйственных товаров, выращенных на приусадебных участках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Для улучшения условий и эстетического облика торговых мест приобретены 10 металлических столов-прилавков с навесами. Шесть из них уже заняли свои места на ярмарочной площадке у дома № 5а на улице Яна Фабрициуса, со стороны улицы Металлистов. В дальнейшем планируется установка нового оборудования и на других ярмарочных площадках города.

Напомним, что на территории Пскова определены следующие места для реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках: Крестовское шоссе, у дома № 90 («Почта России»); улица Боровая, дом № 13 (район «Кирпичи», у магазина «Пятерочка»); улица Коммунальная, дом № 73б; улица Текстильная, у дома № 16; улица Текстильная, дом № 9.