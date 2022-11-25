Александр Гаврилов рассказал о развитии волейбола в Пскове

16:58, 25 ноября 2022, ПАИ

В Пскове занимаются развитием такого вида спорта, как волейбол. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Волейбол развивается в городе очень динамично, в последнее время много детей занимаются этим видом спорта. Также у нас есть взрослые команды, из них девять женских и 15 мужских. Помимо этого, есть ветераны, которым уже 50-60 лет, несмотря на это, они очень активно себя проявляют и просят, чтобы мы организовывали для них мероприятия. Волейбол востребован населением Пскова. Решение проводить первенство России среди юношей в Пскове было принято в Москве при поддержке Псковской области. То, что мероприятие пройдет здесь, позволяет сэкономить нам деньги. Нам нужно хорошо его организовать и принять команды. У нас есть возможность разместить ребят и, что немаловажно, накормить их», — сказал Александр Гаврилов.

По его словам, кооперативный техникум поможет в размещении волейболистов, которые приедут.