Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанки перевели более 300 тысяч рублей на «безопасные счета»

Две жительницы Великих Лук перевели мошенникам более 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двум женщинам позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседниц они настоятельно рекомендовали им срочно перевести средства на «безопасные счета». Потерпевшие перечислили на указанные им номера в общей сложности около 350 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Два пожара из-за неосторожности произошло в Псковской области
25 ноября 2022

Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
25 ноября 2022

Два человека пострадали в ДТП в Стругах Красных
25 ноября 2022

В Острове вандалы подожгли контейнеры и украли дорожные знаки
25 ноября 2022

Неизвестные сообщили о минировании учебных заведений в Великих Луках
24 ноября 2022

Латвия демонтировала мост на границе с Белоруссией и Россией
24 ноября 2022

В области началась оперативно-профилактическая операция «Надзор»
24 ноября 2022

Женщина погибла под колесами ВАЗа в Пустошкинском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...