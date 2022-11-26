Великолучанки перевели более 300 тысяч рублей на «безопасные счета»

18:09, 25 ноября 2022, ПАИ

Две жительницы Великих Лук перевели мошенникам более 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двум женщинам позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседниц они настоятельно рекомендовали им срочно перевести средства на «безопасные счета». Потерпевшие перечислили на указанные им номера в общей сложности около 350 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.