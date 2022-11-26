В Новоржевском районе возобновили движение по мосту через Судовицкий канал

20:07, 25 ноября 2022, ПАИ

Возобновлено движение по мосту через Судовицкий канал в Новоржевском районе. Об этом сообщает ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Временное прекращение движения транспортных средств по мосту, расположенному на участке автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня, было введено в связи с аварийным состоянием сопряжения моста. В настоящее время все ремонтно-восстановительные работы завершены. Движение на участке возобновлено.