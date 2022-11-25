Псковские брейкеры заняли призовые места на соревнованиях в Нижнем Новгороде

22:35, 25 ноября 2022, ПАИ

Призовые места на всероссийских соревнованиях Break Rumble заняли псковские брейкеры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает оффициальный Telegram-канал Псковской области.

Первое место завоевали танцоры с никнеймами Poltos, Deniz, Mashauragan. Второе место досталось танцорам Kristina, Poltos, а третье — Komendant, Krepish, Superfim.

Также на соревнованиях B3 Battle в Санкт-Петербурге, которые прошли 20 ноября, первое место занял Maxone, а второе — Warrior, Drillone, Maxone в команде 3 х 3.