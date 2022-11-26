Новые муралы появятся на фасадах домов в Пскове и Гдове

17:42, 26 ноября 2022, ПАИ

Новые муралы появятся в городе Гдове. К его 700-летнему юбилею будет реализован новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль», сейчас художник разрабатывает эскиз. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона.

«Название выбрано неслучайно. В этом году исполнилось 100 лет произведению «Алые паруса»: Александр Грин завершил свою работу над книгой 23 ноября 1922 года. Произведение он посвятил своей жене Нине, которая родилась в Гдове», — заметил Михаил Ведерников.

Масштабная работа над созданием муралов продолжается сейчас в Пскове, и до конца года фасады жилых домов украсят 12 картин. Губернатор уточнил, что сквозной темой стала коллекция картинной галереи Псковского музея-заповедника. Проект реализуется по двум туристическим маршрутам, на каждом из которых будет шесть муралов.

Первый — «Городская галерея. Запсковье». Там на фасадах появились картины Шишкина, Рождественского, Айвазовского, Купцова, Лепорской. Сейчас приступают к нанесению последнего мурала на этом маршруте на Инженерной, 62, где будет изображена картина Сверчкова «На охоте».

Второй маршрут – «Городская галерея. Завеличье». Здесь уже можно увидеть картины Григорьева, Неменского, Аникеенка. В скором времени приступят к работе над домами № 44 и 15 на улице Коммунальной.