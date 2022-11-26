Китай третий день подряд фиксирует антирекорд по числу случаев СOVID-19

09:24, 26 ноября 2022, ПАИ

Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За минувшие сутки зарегистрировано 35 183 случая, большинство из них — бессимптомные. Рост заражаемости в Китае оказался примерно на 43 % выше, чем неделю назад (24,4 тыс. случаев за сутки). Он в 25 раз превышает показатель на 26 октября (порядка 1,4 тыс. случаев).

Предыдущий максимум был зафиксирован в четверг и пятницу, до этого пик заболеваемости коронавирусом в Китае пришёлся на середину апреля этого года, во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае.