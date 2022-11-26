Спецслужбы Украины намеренно демонизируют российских военных - эксперт

13:20, 26 ноября 2022, ПАИ

Спецслужбы Украины намеренно демонизируют российских военных, заявил военный корреспондент, ведущий телеканала «Россия-24» Алексей Казаков на псковском медиафоруме. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Помимо условий проживания, там есть еще и психологическое давление в виде украинских фейков. И это чудовищно сложно. Украинские агенты пытаются демонизировать российских военных. Было масса сообщений, что наши занимаются грабежами. И там на фото люди с чёрными повязками, а наши заходили в Ирпень с белыми. Или вот фото женщины - последствие удара. Эта же женщина позировала в теробороне. Это, по сути, актриса, её гримировали раз за разом. То же самое Буча. Никто из западной аудитории не обратил внимание, что казнены были те, кого украинские солдаты посчитали коллаборантами. Зато там отлично разгоняли хэштег «бучинская» резня. Это так они работают на создание ярких образов для западной аудитории», - пояснил Казаков.

По его словам, все это направлено на деморализацию россиян. «Идет просто вал однотипных сообщений, что российская армия несёт потери, отступает. Используются и поддельные переписки, и «перехваченные разговоры». Было даже интервью якобы российского пленного. Или объявляют о сборе граждан, а потом наносят удар по месту сбора. Так было в Донецке, в Краматорске - знаменитая атака на вокзал, куда людей загоняли под видом эвакуации, но у них ничего не получилось», - рассказал Казаков.

По его словам, задача журналистов - «не утонуть в пучине фейков» и предостерчь людей от этого. «Мы попытались хотя бы разъяснить все риски, которые связаны с информационной гигиеной. Надо учить проверять источники, предостерегать людей», - подытожил корреспондент.