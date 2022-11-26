Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спецслужбы Украины намеренно демонизируют российских военных - эксперт

Спецслужбы Украины намеренно демонизируют российских военных, заявил военный корреспондент, ведущий телеканала «Россия-24» Алексей Казаков на псковском медиафоруме. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Помимо условий проживания, там есть еще и психологическое давление в виде украинских фейков. И это чудовищно сложно. Украинские агенты пытаются демонизировать российских военных. Было масса сообщений, что наши занимаются грабежами. И там на фото люди с чёрными повязками, а наши заходили в Ирпень с белыми. Или вот фото женщины - последствие удара. Эта же женщина позировала в теробороне. Это, по сути, актриса, её гримировали раз за разом. То же самое Буча. Никто из западной аудитории не обратил внимание, что казнены были те, кого украинские солдаты посчитали коллаборантами. Зато там отлично разгоняли хэштег «бучинская» резня. Это так они работают на создание ярких образов для западной аудитории», - пояснил Казаков.

По его словам, все это направлено на деморализацию россиян. «Идет просто вал однотипных сообщений, что российская армия несёт потери, отступает. Используются и поддельные переписки, и «перехваченные разговоры». Было даже интервью якобы российского пленного. Или объявляют о сборе граждан, а потом наносят удар по месту сбора. Так было в Донецке, в Краматорске - знаменитая атака на вокзал, куда людей загоняли под видом эвакуации, но у них ничего не получилось», - рассказал Казаков.

По его словам, задача журналистов - «не утонуть в пучине фейков» и предостерчь людей от этого. «Мы попытались хотя бы разъяснить все риски, которые связаны с информационной гигиеной. Надо учить проверять источники, предостерегать людей», - подытожил корреспондент. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Михаил Ведерников о Кургане Дружбы: Русской и белорусской земли хватит
26 ноября 2022

Прямую линию с Донецком организовали на псковском медиафоруме
26 ноября 2022

Путин поручил сформировать ресурс с данными воинского учёта
26 ноября 2022

Псковский губернатор рассказал, почему больше не использует WhatsApp
26 ноября 2022

В Пскове проходит III Международный медиафорум
26 ноября 2022

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с представителями фракции ЛДПР
25 ноября 2022

Менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Великих Луках за неделю
25 ноября 2022

Более 2800 частных домов могут подключить к газу в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...