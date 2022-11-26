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Политика

Уехавшим из России рассказывают, что их ждёт концлагерь - Малькевич

Уехавшим из России рассказывают, что их ждёт концлагерь, сказал в своем выступлении на псковском медиафоруме журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что задача журналистов на приграничных территориях - рассказывать новым гражданам страны, «что такое Россия». «И рассказывать нашим согражданам, которые уехали и сейчас путаются в сообщениях в соцсетях. Им надо донести правду о происходящем у нас. Там на них оказывают прессинг, давление, говорят, что здесь их ждёт концлагерь», - отметил Малькевич.

Журналист подчеркнул, что фактчекинг - это важнейший инструмент, который помогает избежать ошибок. «А у нас нет медиапросвещения. Тем временем фейки и манипулирование -  важнейшая угроза. Те же «сатирические истории» от «агентства информации «Панорама», которые люди пересылают без указания источника - просто скрин. Переслали, а через час всё полыхает», - привёл пример Александр Малькевич.

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