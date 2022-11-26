Великолучанин фиктивно зарегистрировал двух граждан Таджикистана

14:46, 26 ноября 2022, ПАИ

Безработный 35-летний великолучанин подозревается в нарушении миграционного законодательства. Он фиктивно зарегистрировал двух граждан Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

В соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.