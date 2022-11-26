Журналист Александр Малькевич рассказал, как ему помог псковский бронежилет

16:16, 26 ноября 2022, ПАИ

О подарке членов команды губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которые принимали участие в работе в Бериславском районе, рассказал генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он, в частности, отметил, что команда региона провела в Бериславском районе колоссальную работу. «У меня с этим связаны тёплые воспоминания, потому что коллеги мне даже бронежилет там выдали, и неоднократно псковский бронежилет мне помогал», — поделился он.

Малькевич добавил, что ВСУ отрегировали на ту работу, что проделала псковская команда. «В течение двух дней ракетными ударами ВСУ методично уничтожила Успенскую церковь в центре Берислава, хотя, казалось бы, при чём тут мирный объект».