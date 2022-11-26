Ещё у 11 псковичей подтвердился коронавирус

15:10, 26 ноября 2022, ПАИ

Ещё у 11 псковичей подтвердился коронавирус, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии – 125 522. Выздоровело 123 329 человек, в том числе за сутки – 16. Умерло в общей сложности 1 947 человек.

В Пскове зарегистрировано четыре новых случая, в Великих Луках — один, в Великолукском районе — два, в Дновском, Палкинском, Порховском, Пустошкинском районах — по одному.



