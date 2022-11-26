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Общество

«У них гранатомёт, а у нас рогатка»: Малькевич рассказал коллегам об информационной войне Запада

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал коллегам об информационной войне Запада. Речь об этом шла на круглом столе «Новая информационная реальность: медиа стран постсоветского пространства» в рамках III Псковского международного медиафорума, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Много лет нам фактически запрещали защищать свой информационный суверенитет в интернете. А на Украине есть ЦИПСО, Центр противодействия дезинформации. Они подготовленные вышли!» — заявил Малькевич.

«Мы стесняемся. Мы не такие, мы не должны, это они грязные и отвратительные существа, а мы в белых перчатках. Правда, у них гранатомёт, а у нас проверенная рогатка. Это так не работает. У меня ощущение что много лет работали засланные казачки», — высказался Александр Малькевич. 

Для эффективного противодействия информационной войне, ведущейся против России, «надо активно работать в интернете, используя методы убеждения, и быть готовыми дать по зубам тем, кто воюет с нами на информационном фронте», — заключил журналист.

26 ноября в Пскове проходит III Международный медиафорум «Актуальные вопросы приграничной журналистики». Участие в нём принимают и представители федеральных СМИ: генеральный директор телекомпании «Санкт-Петербург Александр Малькевич, ведущий телеканала РЕН Андрей Добров, заместитель главного редактора телеканала «Россия 24», ведущий авторской программы Алексей Казаков, собкор ИА «Спутник» в Латвии Алексей Сафронов.

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