Новое выставочное пространство появилось в Гдове ко Дню матери

19:46, 26 ноября 2022, ПАИ

Активисты решили устроить фотовыставку счастливых лиц в окнах дома № 10 на центральной улице Карла Маркса, где располагаются штабы двух партийных объединений. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«С лидером коммунистического движения в Гдовском районе Александром Моисеевым в данном вопросе у нас не могло возникнуть никаких разногласий. На наш взгляд, получилось очень нарядно и празднично. По крайней мере, даже пока мы оформляли окна, прохожие постоянно останавливались, чтобы рассмотреть фотографии. Отзывы мы слышали только добрые», — рассказала секретарь МОП «ЕР» Ольга Галахова.

Ко Дню матери готовились и юные художники. Дети, которые занимаются в музыкальной школе у Марины Пуховой, нарисовали более 15 рисунков. Разместили их в окнах редакции «Гдовской зари». Каждый, кто остановился у этой импровизированной выставки на Карла Маркса, 14, уходил с улыбкой.