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Общество

Дмитрий Шахов рассказал об итогах Всероссийского координационного совета омбудсменов

Всероссийский координационный совет региональных уполномоченных по правам человека, который проводится в соответствии с федеральным конституционном законом, прошёл в Москве под председательством уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В его работе приняли участие 82 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, которые обсудили актуальные вопросы обеспечения прав человека в области миграции и соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации.

«Впервые на нашем координационном совете присутствовали омбудсмены из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики — Дарья Морозова и Виктория Сердюкова. Теперь они полноправные члены нашего сообщества государственных правозащитников России», — рассказал псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

В работе Всероссийского координационного совета приняли участие и выступили с докладами, а также ответили на актуальные вопросы региональных омбудсменов представители Совета Безопасности России, Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, Конституционного суда РФ, Главной военной прокуратуры РФ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Российского Красного Креста и Федерации мигрантов России.

«Наша работа была посвящена актуальным на сегодня вопросам, которые волнуют многих граждан России, особенно о частичной мобилизации и социальной защите в период проведения военной спецоперации на Украине. Только с моей стороны было внесено семь предложений о необходимости совершенствования федерального законодательства, а с учётом мнения моих коллег по Северо-Западу их набралось около 15», — подчеркнул Дмитрий Шахов.

На заседании была всесторонне проанализирована с учётом мнений и информации как органов власти России, так и Организации Объединённых Наций, современная миграционная политика России, которая нуждается в корректировке и совершенствовании.

«Актуальность этой темы связана ещё и с теми вызовами, с которыми пришлось столкнуться органам власти нашей страны как федерального, так и регионального уровней, когда в 2022 году значительно вырос поток вынужденных переселенцев, беженцев, лиц, ищущих временное убежище, жителей Украины, ЛНР и ДНР в Россию. Всё это потребовало не только оперативного реагирования, но и принятия решений, которые были направлены на реальное обеспечение прав граждан в этой сфере, но работа в этом направлении ещё далека до завершения», — добавил уполномоченный по правам человека в Псковской области.

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