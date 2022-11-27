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Общество

Минобороны с РЖД запустили туристический поезд до Великого Устюга для участников СВО

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД».

«Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту Москва – Великий Новгород – горный парк «Рускеала» – Архангельск – Великий Устюг. 26 ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 — участники специальной военной операции, 207 — члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребёнку три месяца», — сказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

В торжественной церемонии отправления первого экскурсионного поезда с Ленинградского вокзала Москвы приняли участие заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, телеведущая, журналист, член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова, начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Максим Лунев, генеральный директор АО «РЖД Тур» Роман Бараковских.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих – участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами Русского Севера, путешествие в настоящую зимнюю сказку», — сказал Виктор Горемыкин.

Как уточнили в Минобороны РФ, запланировано отправление ещё трёх экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции «Своих не бросаем» примет участие более 1 000 человек.

Путешествия пройдут в формате «поезд-отель», в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов. В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского кремля и музея народного деревянного зодчества «Витославлицы», в горном парке «Рускеала» — знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске — ознакомление с музеем под открытым небом «Малые Корелы». В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждёт яркая встреча с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.

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