Борис Елкин поздравил псковичек с Днём матери

12:39, 27 ноября 2022, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил всем мам с праздником. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.

«Мама - самый близкий и важный человек в жизни каждого! Мама - это теплые объятия, доброе слово, надежная поддержка и бесконечная нежность! Искренние слова благодарности и признательности всем мамочкам. Пусть ваши дети будут здоровы, счастливы и успешны. Тогда и ваше сердце будет спокойно. С Днем матери! Спасибо за вашу любовь!» - написал он.