Прививочная кампания продолжается в Усвятах

18:39, 27 ноября 2022, ПАИ

В Усвятском районе продолжается прививочная кампания против коронавируса и завершается — против гриппа. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Жители района, а также приезжающие граждане могут привиться в Усвятской поликлинике. Районные организации могут подать заявку для осуществления выездной вакцинации работников от коронавирусной инфекции. Специалисты медицинской организации отмечают эффективность вакцины, а также отсутствие противопоказаний для одновременной вакцинации против гриппа и коронавируса.

«Среди взрослого населения противогриппозным препаратом вакцинировано около 80 %. Идёт и детская вакцинация, 289 детей, в том числе 53 дошкольника, привиты от гриппа. Добавлю, что прививкой против гриппа охвачено 100 % работников педагогической сферы», — отметила Светлана Ермакова, заместитель главы района.

На сегодняшний день в активной фазе и вакцинация от коронавирусной инфекции. Второй раз на вакцинацию от COVID-19 пришли супруги Екатерина и Анатолий Юдины.

«Последствий вакцинации у нас не было, — рассказала женщина. — Хоть нам с мужем за 60, чувствовали себя хорошо. Мы ранее переболели ковидом и даже попали в инфекционную больницу, воспоминания не самые приятные. Поэтому теперь ежегодно прививаемся».

Напомним, вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции можно в Усвятской поликлинике по адресу ул. 1 Мая, 76. Телефон для справок — (8 81150) 2-12-88.