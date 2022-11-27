Молодую женщину ищут в Псковской области
Екатерину Лобанову 1986 г.р. ищут в Псковской области, сообщает поисковая группа «Лиза Алерт».
С 21 ноября 2022 года местоположение неизвестно, предположительно город Дно и Псковская область. Особые приметы – родинка около губы.
Рост 160см, плотного телосложения, волосы длинные русые, глаза карие.
Одета в коричневую куртку, длинную юбку в клеточку, черные сапоги и бежевую шапку. С собой маленькая вязаная сумочка в клетку.
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