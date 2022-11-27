Молодую женщину ищут в Псковской области

19:46, 27 ноября 2022, ПАИ

Екатерину Лобанову 1986 г.р. ищут в Псковской области, сообщает поисковая группа «Лиза Алерт».

С 21 ноября 2022 года местоположение неизвестно, предположительно город Дно и Псковская область. Особые приметы – родинка около губы.

Рост 160см, плотного телосложения, волосы длинные русые, глаза карие.

Одета в коричневую куртку, длинную юбку в клеточку, черные сапоги и бежевую шапку. С собой маленькая вязаная сумочка в клетку.