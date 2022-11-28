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Происшествия

Подозреваемого в краже бытовой химии задержали в Великих Луках

Подозреваемого в краже бытовой химии задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Некрасова сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали великолучанина, который похитил из торгового зала бытовую химию.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

 

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