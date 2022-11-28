Машинку для стрижки волос попытался украсть пскович из парикмахерской

13:22, 28 ноября 2022, ПАИ

Машинку для стрижки волос и туалетную воду собирался похитить 52-летний пскович из парикмахерской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

Безработный, ранее судимый за кражу мужчина без определенного места жительства попытался проникнуть в парикмахерскую в ночь на 26 ноября, но полиция задержала злоумышленника на месте преступления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность задержанного к совершению и других противоправных деяний, добавили в ведомстве.