Жители Псковской области сделали мошенников миллионерами

13:09, 28 ноября 2022, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Дедовичей поддались на различные уловки злоумышленников и лишились денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам, великолучанам и жителям поселка Дедовичи, в том числе пенсионерам, позвонили незнакомцы, которые представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов, попытки взлома личного кабинета пользователя, получения заработка от инвестиций на сайте известной компании завладели денежными средствами этих граждан на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел, возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.