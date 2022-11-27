Окружная история

15:00, 28 ноября 2022, ПАИ

Сегодня хочу поговорить о необычной теме. В том плане, что в этот раз она не горящая и не сиюминутная. Но уверен, что и в ближайшее время и в следующем году она будет привлекать к себе много внимания, в том числе и нездорового. И поспекулировать на ней в попытках заработать политических очков, поверьте, найдётся немало. Ехали - знаем.

Впрочем, обо всем по порядку.

Система местного самоуправления в России, в Псковской области пребывает в состоянии непрерывного совершенствования. Находясь ближе всего к земле, к народу, местное самоуправление хочешь не хочешь вынуждено находить такие формы организации и работы, чтобы, с одной стороны, выполнять все свои по-прежнему немалые полномочия не слишком большими, а точнее слишком небольшими силами — вам об этом скажет, пожалуй, любой глава района или волости, а с другой - делать эту работу так, чтобы мы с вами, простые жители, довольны были и могли ее плоды руками пощупать.

Немного истории. В начале 2000-х муниципальную власть максимально постарались приблизить к земле. Появились волости, там свои выборные главы и депутаты.

Потом вдруг оказалось, что ресурсов - ни человеческих ни финансовых - у них выполнять свои полномочия нет. То есть красиво было на бумаге, да реальность подкачала.

Часть полномочий пришлось передать на районный уровень. А некоторые волости слить и укрупнить. В том числе и потому, что жителей физически там становилось все меньше и меньше.

Жизнь показала, что на этом проблемы не закончились. Местных депутатов избирать оказалось банально не из кого. А скудные волостные бюджеты порой не позволяли выполнять даже самые необходимые работы.

Вот пример. Идет районная дорога через поселок, центр волости. До поселка от снега грейдер уберет - потому что эти работы финансируются из районного бюджета, а проезжая через поселок, грейдер нож поднимет - потому что эти работы должны оплачивать из волостного бюджета. А там деньги на это могут просто отсутствовать - не хватило. Такие вот межбюджетные отношения, такая чересполосица.

Проблема эта не решалась и решиться не могла. Как минимум потому что налоговая база в подавляющем большинстве сельских поселений - кот наплакал. Ну нет денег.

Это история не только Псковской области - это история типична для всей небогатой русской провинции.

Так что же делать? Как сделать, чтобы люди, живя на селе, были довольны и видели развитие, больше позитивных изменений, а глава волости не говорил постоянно - денег нету, спросите у района.

Дело в том, что в некоторых регионах России эту проблему благополучно решают. Решают ее и у наших соседей, в Новгородской области, где еще в 2020 году на административно-территориальной карте помимо знакомых нам муниципальных районов появились четыре муниципальных округа.

Вот что это такое и чем опыт создания муниципальных округов может пригодиться Псковской области, на неделе поехала изучать делегация глав районов и волостей нашей области. Поехали специально: чтобы не теорию изучать, а увидеть рабочий опыт. А я, как говорится, сел им на хвост.

Так что такое муниципальный округ? С чем его едят? Два дня о том, как район преобразовывался в округ, какие в этом плюсы и минусы, псковичам рассказывали и показывали на конкретных примерах их коллеги-новгородцы из Боровичевского муниципального района и Хвойнинского муниципального округа.

Должен сказать, что ехать в автобусе с представителями местного самоуправления - это как быть в штабе на колесах: главы наших районов и волостей по телефону постоянно занимались решением каких-то вопросов, где-то подрядчика поторопить, там - кто-то заболел, помочь надо, здесь - кому-то дрова нужны…

Но ближе к теме. Кратко о том, что такое муниципальный округ и чем он отличается от привычного нам района. Во-первых, это все та же территория, но теперь не разделенная на волости. Вместо волостей — территориальные отделы администрации муниципального округа — бывшей администрации района. Была волость — теперь территориальный отдел. Был глава волости — теперь глава теротдела, назначаемый главой округа.

Во-вторых, волостные, поселенческие собрания депутатов упраздняются. Вместо них — Собрание муниципального округа.

По большому счету, все это уже было и хорошо работало. Но понадобились годы, опыт и набивание шишек, чтобы понять: эффективная модель местного самоуправления — это не когда много волостей с нищими бюджетами или десятки депутатов разного уровня на один район.

Конечно, кто-то скажет: ну, конечно, лишь бы деньги на людях экономить, сейчас вон в волостях всех сократят, работать некому будет, а деревни совсем забросят!

Примерно так говорили и в Новгородской области в 2020 году, когда там решили создать первые четыре муниципальные округа. Но спустя два года вдруг оказалось, что денег на селе меньше не стало — даже наоборот, потому что теперь можно даже в деревню привлечь федеральные деньги, чего раньше волости делать не могли. А удовлетворенность работой местных чиновников у народа стала выше.

Обо всем этом псковичам рассказала глава Хвойнинского муниципального округа Светлана Новоселова. Рассказала, а потом еще и показала вместе с коллегами.

После встречи в администрации округа псковичей повезли в поселок Кабожа, или, как шутят местные, «нашу Камбоджу» и показали, что успели там сделать за два года после преобразования в муниципальный округ. А успели построить физкультурно-оздоровительный комплекс, два дома для переселенцев из аварийного жилья, стадион и заканчивают строить Дом культуры. Когда-то это было Кабожское сельское поселение, которое самостоятельно мучилось со своими проблемами и дырявым бюджетом.

Итак, что же изменилось после преобразования района в округ и превращения волостных администраций в территориальные отделы?

Еще раз: были главы волостей — стали главы теротделений. То есть местная власть осталась на месте. С нее у народа тот же спрос. А в поселках еще есть и институт старост — по улицам. При каждом теротделе — общественный совет.

Кстати, зарплата бывших глав поселений — ныне глав теротделов стала выше.

Депутатов в поселенческие собрания выбирать не надо. Если действительно активный — то баллотируйся в Думу муниципального округа. То есть и тратить деньги бюджетов на кучу маленьких выборов не надо.

Все дотации и субсидии их регионального бюджета в районный и волостные теперь объединились, сохранились в полном объеме и отправляются в муниципальный округ. А там уже ими распоряжаются. Так, чтобы снег был почищен везде, чтобы не катался грейдер с поднятым ножом.

Полномочия и самостоятельность у бывших поселений сохранились, но после преобразования в территориальные отделы муниципального округа все централизованно управляется.

Стало легче привлекать федеральные ресурсы по федеральным программам в муниципалитет, направляя их в бывшие поселения. Раньше из-за старой формы местного самоуправления это было невозможно.

Словом, механизм местного самоуправления, лишившись лишних надстроек, заработал как часы.

Открою маленький секрет. Изучать опыт муниципальных округов в Псковской области начали давно. А в некоторых районах им прониклись настолько глубоко, что начали потихоньку готовиться к преобразованию в муниципальный округ. И для того к соседям и поехали, чтобы убедиться в верности выбранной стратегии и чтобы избежать ошибок, которые в свое время новгородцы на этом пути набили.

Одним из трех районов Псковской области, где планируется процедура преобразования в муниципальный округ, станет Пыталовский. После, конечно, проведения публичных слушаний, которые запланированы на начало декабря. Я спросил у главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, укрепилась ли она во мнении о нужности этого шага и что по этому поводу думают в волостях района.

Я два дня в поездке со стороны наблюдал за нашими главами районов, волостей — как они относятся к рассказанному и увиденному. Мы же, псковичи, склонны, скажем так, к бухтению. Знаете, я не заметил никаких признаков бухтения и уныния. Вопросы наши задавали точечные, адресные — вот уж чего хотелось бы иногда видеть от некоторых псковских как бы профессиональных политиков — четко понимая, с чем придется столкнуться на своем пути. Но сомнений в том, что все получится, у них нет.

Александр Машкарин, авторская программа «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский»