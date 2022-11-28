В Пскове из-за ремонта не будет горячей воды в шести детсадах и школе

13:34, 28 ноября 2022, ПАИ

Неотложные ремонтные работы на теплотрассе будут провоить Псковские тепловые сети на улице Звездной 29 ноября, сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Такая необходимость возникла из-за того, что на задвижке магистрального трубопровода диаметром 200 мм обнаружена трещина. Устранить ее нужно именно сейчас, чтобы избежать прорыва теплотрассы при сильных морозах, пояснил Борис Елкин.

«Завтрашний день с точки зрения температуры наружного воздуха - наиболее благоприятный для проведения этих работ, - отметил глава Пскова. - Они начнутся в 9:00 и продлятся примерно до обеда. Специалисты ПТС готовы произвести замену поврежденной задвижки максимально оперативно. При этом некоторое время потребители все же будут испытывать неудобства: будет отключена горячая вода, а параметры теплоносителя снизятся. Это затронет 71 жилой дом, шесть детских садов и одну школу. Учреждения образования будут работать в штатном режиме».

«Приносим извинения за эти неудобства. Будем информировать вас о ходе работ», - побещал псковичам Борис Елкин.