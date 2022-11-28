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Происшествия

На порховича завели уголовное дело за незаконную продажу алкоголя

Уголовное дело завели на жителя Порхова, незаконно продававшего алкогольную и спиртосодержащую продукцию, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе дознания следователи установили, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. На этот раз житель Порхова незаконно продал пятилитровую бутылку алкоголя.

Отметим, что санкция статьи 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года.

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