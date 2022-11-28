Подозреваемого в убийстве петербурженки разыскивают в Псковской области

15:21, 28 ноября 2022, ПАИ

Мертвую женщину нашли в Санкт-Петербурге под строительным мусором в собственной квартире. Под подозрение в убийстве попал рабочий, который уехал из города, сообщает «Фонтанка».

Хозяйку квартиры на Студенческой улице нашли мёртвой 25 ноября. На теле женщины была обнаружена серия ножевых ранений. Под подозрение попал 41-летний приезжий из Киргизии. Известно, что он занимался ремонтом, но днём уехал из Петербурга на автобусе.

На поиск иностранца ориентированы сотрудники правоохранительных органов в Псковской, Тверской и Новгородской областях. Особенно пристально вглядываются в лица проезжающих по трассе М-10.

Интересующий полицейских мужчина — среднего роста и телосложения, может путешествовать с большой сумкой. Был одет в чёрное: от шапки с помпоном и куртки до кроссовок, выделяющихся белой подошвой.