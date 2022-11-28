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Происшествия

100 тысяч заплатит латвиец за нетрезвое вождение в Печорском районе

Печорский районнный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 65-летнего уроженца Латвии, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Семеновского судебного района Нижегородской области от 14 сентября 2021 года мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 

В ночь на 29 мая 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz по деревне Горланово Печорского района. Нарушителя остановил сотрудник ДПС, и в ходе проведенного освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения с концентрацией паров этанола в выдыхаемом воздухе 0.980 миллиграмма на литр.

Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок двух лет. На основании части 5 статьи 72 УК РФ с учетом срока содержания под стражей назначенное основное наказание смягчено до штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. 

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