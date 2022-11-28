ВИДЕО Псковские школьники попробовали себя в роли теле- и радиоведущих в медиацентре ПАИ

16:01, 28 ноября 2022, ПАИ

Ученики второго класса многопрофильного лицея № 4 побывали на экскурсии в Медиахолдинге Псковской области. Изнутри работу разных СМИ, входящих в региональное объединение, они увидели во время необычного классного часа.

Школьники попробовали вести телевизионные новости, записывать радиопрограммы, а на неформальной пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации забросали вопросами свою учительницу.